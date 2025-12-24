Livorno, Venturato: "Sfida impegnativa, ma siamo oltre le aspettative. Niente promesse"

Dopo un avvio claudicante il Livorno ha scelto di affidare la panchina della prima squadra a Roberto Venturato, tecnico di lungo corso, con l'obiettivo di centrare la salvezza in Serie C.

L'ex tecnico di Cittadella e SPAL ha raccontato il suo pensiero circa questa nuova avventura attraverso le colonne del quotidiano Il Tirreno:

“Quando ho scelto Livorno sapevo che mi aspettava una sfida impegnativa – spiega – ma ho trovato una squadra con potenziale. Siamo andati anche oltre le aspettative, merito di un gruppo che ha sempre risposto con grande disponibilità. Sono uno che crede molto nella forza del gruppo. Se non coinvolgi tutti, diventa complicato raggiungere gli obiettivi. Qui ho trovato ragazzi motivati, pronti a mettersi in gioco. Nel calcio non esistono scorciatoie. Bisogna migliorare ogni giorno. La strada è lunga e serve pazienza. Una promessa? Non mi piacciono le promesse. Preferisco parlare con i fatti. Livorno ha una storia enorme, ma il rispetto si conquista giorno dopo giorno”.