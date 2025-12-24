Un giocatore del Milan che ti ha stupito? Rabiot sceglie Loftus-Cheek: "Potenziale incredibile"

"Il primo posto? No, non è impossibile. Quello che io dico e che dico anche agli altri è che dobbiamo avere questa mentalità di voler andare anche più alto. Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni meno esperti. Qui al Milan lo è anche di più. Quindi dobbiamo avere questo in testa". Parla così Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, nella lunga intervista a Sky Sport.

C’è qualche giocatore di questa squadra che magari non conoscevi e ti ha stupito a livello calcistico?

“Per me, ha tanta qualità e potenzialità Loftus-Cheek. È un classe ‘95 come me, quindi l'ho sempre visto giocare. Ha un potenziale incredibile, lo vedo anche in allenamento e secondo me potrebbe fare molto di più. Se devo dire un giocatore veramente forte in questa squadra, anche perché ci ho giocato contro, è lui”.

E a proposito di fare la storia: hai pensato a come potresti festeggiare, nel caso in cui doveste vincere lo scudetto? “Il mio sogno è di fare di tutto per vincere quest'anno e poi di continuare a crescere, perché ci sono sempre margini. Non ho tatuaggi ma potrei farne uno se dovessimo vincere il campionato. Sarebbe un tatuaggio ancora più importante. Mi ritengo una persona che ragioni molto prima di fare le cose. E, sì, per una vittoria del genere potrei proprio pensarci…".