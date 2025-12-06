Primo acquisto del Milan: quando arriva in Italia. Chi è e dove giocherà

A gennaio mancano ancora un mese e diverte partite importanti, ma il Milan ha messo a segno il primo acquisto del suo calciomercato invernale. Non un colpo sensazionale, probabilmente neanche uno che risolverà i problemi ad Allegri né uno che allevierà sin da subito le sofferenze di una rosa piuttosto corta, ma un acquisto futuribile, di potenziale, interessante.

Chi è

Si tratta di Juan David Arizala, classe 2005, terzino sinistro colombiano dell'Independiente Medellin, calciatore dalla buona struttura fisica, corsa ma soprattutto duttilità, visto che può ricoprire praticamente tutti i ruoli della fascia sinistra. Può essere un jolly utile per dare profondità alla rosa e incarsa, per caratteristiche ed età, quel giocatore sul quale Allegri può lavorare. Questo ci fa comprendere, indubbiamente, che il ragazzo non è ancora un calciatore fatto e finito, che potrebbe patire il passaggio dalla Liga Colombiana alla Serie A. La fase difensiva è sicuramente il suo limite più grande, ma essendo un classe 2005 ci si potrà lavorare tanto per permettergli di acquisire letture, intensità ma soprattutto disciplina tattica.

I dettagli dell'affare

Il Milan è pronto a sborsare 3 milioni di euro per portarsi a casa uno dei migliori talenti del Mondiale U20 appena concluso. Farà le visite mediche dopo la Supercoppa Italiana a Milano, per poi essere valutato di persona da Allegri, anche se è molto probabile che la sua avventura italiana cominci con le partite di Milan Futuro in Serie D.