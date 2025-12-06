Inter-Como è un match d’alta quota. Chivu e Fabregas a confronto

Mille confronti e due obiettivi differenti. Lo scudetto e l’Europa, Chivu e Fabregas, Nico Paz e Lautaro Martinez. Sono infiniti i destini che si intrecciano a San Siro tra Inter e Como. Qualcuno scritto, altri invece tutti da vivere. La serata del Meazza pesa, in una giornata che potrebbe mutare ancora una volta gli equilibri dell’alta classifica. Il mix che si vedrà in campo è potenzialmente detonante, soprattutto per merito delle due guide tecniche. Chivu rispetto alla Coppa Italia cambierà molto l’undici iniziale. Fabregas ha un collettivo collaudato, con il diamante Nico Paz deciso a brillante alla Scala del calcio.

Chivu sfida Fabregas, San Siro promette spettacolo

Al fischio d’inizio di Inter-Como lo sguardo di tanti tifosi si soffermerà sulle due panchine occupate da Cristian Chivu e Cesc Fabregas. I due allenatori sono legati da un filo sottile, lungo quasi quanto un’estate di calcio mercato. L’addio di Simone Inzaghi dopo la finale di Champions League ha segnato l’inizio della nuova era nerazzurra. Una pagina bianca che poteva anche portare alla firma dell’allenatore spagnolo, visto che Fabregas è stato uno dei diversi profili valutati dalla dirigenza per sostituire il tecnico piacentino. La società di Viale della Liberazione ha poi virato su Chivu. Una scelta che fino ad ora ha portato i frutti sperati, soprattutto per il rapporto che sembra essersi instaurato tra l’allenatore e lo spogliatoio. Il campo non ha segnato tatticamente un distacco totale dall’era Inzaghi, ma questo non lo si deve in toto all’allenatore rumeno, quanto ad un mercato che si è dovuto adattare in corso d’opera. I principi e le dinamiche di gioco, però, sono mutati, simili per certi versi a quelli adottati dalla squadra lariana. Aggressività e velocità. Un mix esplosivo, che potrebbe essere detonato proprio alla scala del calcio.

Gioielli e trascinatori. Duello Lautaro-Nico Paz

Lautaro Martinez e Nico Paz. La serata di San Siro non può riferirsi solo ad un poetico confronto tra numero dieci, anche sei il confronto stuzzica i palati fini. Confronto atipico, visto che il capitano dell’Inter non è estro e fantasia, ben rappresentati dal connazionale che sta incantando in riva al lago. Sei gol il Toro, cinque invece le reti segnate dal dieci che sta trascinando il Como verso l’Europa. Nico Paz ha scatenato le fantasie dei nerazzurri per mesi e rappresenta il pericolo numero uno per la difesa nerazzurra. Difficile immaginare una gabbia pensata da Chivu per contenerlo, ma solo il campo dirà la verità. L’ultimo confronto con un connazionale argentino in attacco non ha fatto sorridere Lautaro. Ma la notte di Madrid è lontana. Nella bisaccia c’è ancora a doppietta di Pisa. E il mirino è già tarato sulla porta.