Lazio, col Bologna tra Serie A e Coppa Italia. E domani torna a casa Immobile

Il Bologna nel destino della Lazio di Maurizio Sarri. La squadra rossoblu diventa il riferimento per i biancocelesti nei prossimi due mesi, a cominciare dalla sfida di domani che chiuderà una settimana intensa e importante per Zaccagni e compagni. Le due sfide contro il Milan hanno dato risposte confortanti, a San Siro è arrivata la conferma che la Lazio può giocarsela ad armi pari con le big. All'Olimpico giovedì oltre alla prestazione è arrivata anche la vittoria e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. Adesso c'è da rispondere presente anche al terzo appuntamento in una settimana con il Bologna, sfida alla quale si arriva con una condizione fisica ben diversa nonostante entrambe hanno giocato giovedì. Italiano ha sfruttato la sua rosa molto profonda facendo ruotare molti elementi e dando spazio a tutti tra Cremonese e Parma. Cosa che non ha potuto fare Maurizio Sarri, intenzionato a proporre pochissimi cambi anche domani.

Lazio, il Bologna nel destino: dalla Serie A al quarto di Coppa Italia

Una vittoria domani rilancerebbe le ambizioni europee della Lazio, che però può mettere la Coppa Italia come grande obiettivo stagionale. E ai quarti di finale sarà proprio il Bologna l'avversario dei biancocelesti, anche se sarà ben altra partita che si giocherà tra due mesi. Quella di domani non sarà una normale sfida tra Lazio e Bologna, perché tutti i tifosi laziali hanno cerchiato in rosso il 7 dicembre sul calendario. Domani all'Olimpico torna a casa "Re Ciro", per la prima volta Immobile ritrova il suo popolo da quell'addio doloroso di un anno e mezzo fa. Non sarà una serata come tutte le altre per l'ambiente laziale e sicuramente ci sarà un'accoglienza calorosa per chi ha scritto pagine indelebili di storia biancoceleste.