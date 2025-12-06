Roma, si svuota l’infermeria: Gasp ritrova Angelino, Dybala e Baldanzi. Dovbyk corre

Dopo mesi tormentati da infortuni e continui imprevisti, la Roma può finalmente intravedere la luce in fondo al tunnel. L’infermeria giallorossa si è quasi completamente svuotata e Gasperini, nella seduta di allenamento di ieri, ha potuto ritrovare tre pedine importanti per il suo scacchiere: Angelino, Dybala e Baldanzi.

Il recupero dello spagnolo era in assoluto quello più atteso. L’esterno mancino era fuori dai giochi da inizio ottobre a causa di una bronchite asmatica che lo aveva profondamente debilitato: l’ultima apparizione risaliva addirittura al 28 settembre. Dopo settimane di terapie e lavoro personalizzato, Angelino è tornato in gruppo e ha svolto l’intera sessione con i compagni. È però difficile immaginare un suo impiego immediato nella trasferta contro il Cagliari: il suo rientro potrebbe avvenire gradualmente, magari iniziando proprio da una convocazione e una presenza in panchina.

Situazione diversa per Dybala e Baldanzi, entrambi considerati arruolabili. La Joya, smaltita la febbre che lo aveva tenuto fermo per qualche giorno, è ora in pole position per guidare l’attacco dall’inizio. Il suo talento sarà fondamentale per una Roma che ha bisogno di qualità negli ultimi metri. Anche Baldanzi è pronto a dare il suo contributo: il suo impiego come vice-Dybala non è affatto da escludere.

L’unico a mancare ancora all’appello è Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino sta recuperando da una lesione muscolare, ma il peggio sembra alle spalle: da qualche giorno ha ripreso a correre sul campo e procede secondo i tempi stabiliti. Il numero 9 giallorosso avrebbe cerchiato di rosso la data di Juventus-Roma per tornare in campo, ma spera di accelerare il recupero. Gasperini osserva e aspetta: presto avrà finalmente tutta la rosa al completo.