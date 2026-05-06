PSG, il vice di Luis Enrique: "Immagino meno gol dell'andata, ma di certo non finirà 0-0"

Rafael Pol, assistente di Luis Enrique e vice allenatore del PSG, ha parlato a Sky Sport prima del fischio d'inizio del match contro il Bayern Monaco. L'andata, ricordiamo, era finita 5-4 per i francesi:

Con Hakimi out, giocherà Zaire-Emery sulla destra...

"Non cambia molto, in questa stagione con l'infortunio che ha avuto Hakimi e con la Coppa d'Africa Zaire-Emery ha giocato spesso in quel ruolo, ci aspettiamo di mantenere il nostro livello di gioco".

Dall'altra parte sarà fuori Davies, con Laimer al suo posto.

"Con Laimer hanno caratteristiche diverse, ma sono comunque calciatori che attaccano e pressano, entrambe le squadre avranno un atteggiamento molto simile a quello della settimana scorsa. Per lo stile sarà simile all'andata, probabilmente ci sarà un numero inferiore di gol ma certamente non finirà 0-0".