Bayern Monaco-PSG, le formazioni ufficiali: Davies out, Zaire-Emery al posto di Hakimi
TUTTO mercato WEB
Tutto pronto all'Allianz Arena per la sfida fra Bayern Monaco e PSG, ritorno della semifinale di Champions League dopo il 5-4 in favore dei parigini all'andata.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane
PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia
Altre notizie Serie A
Primo piano
Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile