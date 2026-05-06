La Fiorentina è tornata in campo in vista del Genoa. E Kean ha svolto doppia seduta personalizzata
TUTTO mercato WEB
La Fiorentina è tornata quest'oggi in campo dopo la pesante sconfitta contro la Roma di lunedì sera. Il centravanti gigliato dopo i giorni di permesso concessi dalla società ha fatto rientro ieri in città e oggi, secondo quanto riportato da FirenzeViola, è tornato al Viola Park per svolgere una doppia seduta di allenamento personalizzata.
Resta da capire se Kean potrà essere disponibile per la sfida di domenica alle ore 15 al Franchi contro il Genoa, terzultima gara della stagione. Il centravanti, ricordiamo, è fuori da alcune settimane a causa del protrarsi del fastidio alla tibia.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Addio Beccalossi, il ricordo di Muraro: "Avesse avuto continuità... Era un pigro, portava il sorriso"
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile