TMW Angelozzi sarà ancora il DS del Cagliari? Il dirigente è nelle idee della Cremonese

Potrebbe non essere più a Cagliari il futuro professionale del dirigente Guido Angelozzi, l'uomo che ha costruito la squadra sarda allenata da Pisacane che sta concludendo questa stagione alla ricerca della salvezza, avvicinatasi e non poco grazie ai risultati maturati nelle ultime settimane.

Il lavoro di Angelozzi a Cagliari, pure se dovessero separarsi le strade con la società isolana, è stato notato e apprezzato da molti, tanto che per il dirigente catanese potrebbero aprirsi le porte di una nuova avventura professionale nel calcio italiano sin da subito.

Questo perché, secondo quanto appreso da TMW, su Angelozzi per la prossima stagione si sta informando la Cremonese, chiamata a recuperare 4 punti di svantaggio dal Lecce in queste ultime giornate per evitare di retrocedere subito in Serie B al primo anno dalla risalita. Il club del cavalier Arvedi, a prescindere dalla categoria, sta tenendo in seria considerazione il dirigente in uscita dal Cagliari, con trascorsi importanti tra Frosinone e Sassuolo.