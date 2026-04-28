Luis Enrique è il migliore tra gli allenatori? Le risposte date nello studio di Sky Sport

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, è il miglior tecnico in circolazione nel mondo del calcio? Su questo si sono interrogati nel pre-partita negli studi di Sky Sport, con i vari opinionisti presenti. Di seguito tutte le risposte che sono state date.

Alessandro Costacurta (ex difensore): "Per me sì, lo è".

Paolo Condò (giornalista): "Vedendo le rose delle varie squadre, devo dire che Simeone sta facendo qualcosa di veramente importante".

Fabio Capello (allenatore): "A me Luis Enrique piace molto, ha la leadership assoluta: è riuscito a mandare via Mbappé. Ma la cosa che più mi impressiona è quanto ha saputo fare con Kvara: al Napoli qualche scatto in avanti ma poi si fermava. Ora corre sempre! In questo momento è il migliore".

Alessandro Del Piero (ex attaccante): "Non è poi così esibizionista come si dice. A me piace tanto perché va al sodo e se deve parlare di temi caldi, ci mette la faccia. Se sia il migliore o no poco importa, di sicuro per come interpretano il calcio, al Paris Saint-Germain si fidano ciecamente del loro allenatore. Delle quattro in Champions è l'Arsenal quella che dà la sensazione di essersi un po' perso, le altre tre invece arrivano a manetta".