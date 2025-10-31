PSV Eindhoven a valanga anche in patria, contro il Sittard è manita. Man, altro gol

PSV Eindhoven che si prende la vetta solitaria in Eredivisie. La squadra di Peter Bosz a valanga contro il Fortuna Sittard con il marocchino Ismael Saibari in gran spolvero e autore di due reti. In gol anche l'ex parmense Dennis Man con Pepi e Til a chiudere l'opera. Feyenoord chiamato a rispondere domani, in casa contro il Volendam. Di seguito il quadro completo.

EREDIVISIE, 11ª GIORNATA

PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2

Ajax - Heerenveen

NAC Breda - Go Ahead Eagles

Feyenoord - Volendam

Telstar - Excelsior

Heracles - PEC Zwolle

Groningen - Twente

Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar

Utrecht - NEC Nijmegen

CLASSIFICA

1. PSV Eindhoven 28

2. Feyenoord 25

3. AZ Alkmaar 21

4. Ajax 19

5. Groningen 18

6. Sparta Rotterdam 16

7. NEC Nijmegen 15

8. Twente 14

9. Utrecht 13

10. Go Ahead Eagles 13

11. Heerenveen 13

12. Fortuna Sittard 13

13. Volendam 10

14. NAC Breda 9

15. PEC Zwolle 9

16. Excelsior 9

17. Telstar 7

18. Heracles 3

MARCATORI

11 reti: Ueda (Feyenoord)

8 reti: Saibari (PSV Eindhoven)

6 reti: Kostons (PEC Zwolle), Lauritsen (Sparta Rotterdam), Weghorst (Ajax), Parrott (AZ Alkmaar), Van Wolfswinkel (Twente)