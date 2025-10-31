PSV Eindhoven a valanga anche in patria, contro il Sittard è manita. Man, altro gol
PSV Eindhoven che si prende la vetta solitaria in Eredivisie. La squadra di Peter Bosz a valanga contro il Fortuna Sittard con il marocchino Ismael Saibari in gran spolvero e autore di due reti. In gol anche l'ex parmense Dennis Man con Pepi e Til a chiudere l'opera. Feyenoord chiamato a rispondere domani, in casa contro il Volendam. Di seguito il quadro completo.
EREDIVISIE, 11ª GIORNATA
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2
Ajax - Heerenveen
NAC Breda - Go Ahead Eagles
Feyenoord - Volendam
Telstar - Excelsior
Heracles - PEC Zwolle
Groningen - Twente
Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar
Utrecht - NEC Nijmegen
CLASSIFICA
1. PSV Eindhoven 28
2. Feyenoord 25
3. AZ Alkmaar 21
4. Ajax 19
5. Groningen 18
6. Sparta Rotterdam 16
7. NEC Nijmegen 15
8. Twente 14
9. Utrecht 13
10. Go Ahead Eagles 13
11. Heerenveen 13
12. Fortuna Sittard 13
13. Volendam 10
14. NAC Breda 9
15. PEC Zwolle 9
16. Excelsior 9
17. Telstar 7
18. Heracles 3
MARCATORI
11 reti: Ueda (Feyenoord)
8 reti: Saibari (PSV Eindhoven)
6 reti: Kostons (PEC Zwolle), Lauritsen (Sparta Rotterdam), Weghorst (Ajax), Parrott (AZ Alkmaar), Van Wolfswinkel (Twente)