PSV fermato sul 2-2 dal Breda: Perisic, nel mirino dell'Inter, in campo l'ultima mezzora

Partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte quella tra PSV e Breda, valida per la 20^ giornata di Eredivisie. Fermata dunque la corsa della capolista, che comunque mantiene un vantaggio considerevole sulle inseguitrici: +16 sull'Ajax (che oggi ha vinto) e +17 sul Feyenoord (che ha una gara in meno). Primo tempo scoppiettante, chiuso con gli ospiti avanti 1-2. Nei minuti finali ripresa, quando la sconfitta sembrava ormai dietro l'angolo, Obispo fissa il punteggio sul 2-2.

Tra gli osservati speciali di questa sfida c'era sicuramente Ivan Perisic, soprattutto dalle parti di Milano. Il croato, infatti, è stato individuato dall'Inter come elemento ideale per la fascia destra nell'attesa che torni Dumfries. Tenuto inizialmente in panchina da Bosz, l'ex nerazzurro è entrato al 60'. Da capire come si evolverà la sua avventura ad Eindhoven.