In Eredivisie il campionato è quasi finito: +19 PSV, quanto manca per la matematica
Altra frenata del Feyenoord in Olanda, dopo il ko dell'Ajax: il PSV Eindhoven, vittorioso ieri contro l'AZ Alkmaar, ad otto gare dalla fine della stagione è attualmente in vetta con ben 19 punti di vantaggio sul secondo posto. Facendo due conti dunque già nella prossima giornata di campionato la squadra di Peter Bosz potrebbe laurearsi Campione d'Olanda.
Questo scenario si realizzerebbe in caso di vittoria e della contemporanea sconfitta da parte del Feyenoord. Il prossimo fine settimana il PSV se la vedrà con il NEC, mentre il Feyenoord affronterà l'Excelsior. Vediamo di seguito tutti i risultati delle gare giocate in questa 26esima giornata di campionato, con la classifica aggiornata.
Venerdì 6 marzo
Heracles Almelo - Utrecht 0-0
Sabato 7 marzo
Groningen - Ajax 3-1
PSV Eindhoven - AZ Alkmaar 2-1
Excelsior - Heerenveen 1-2
Domenica 8 marzo
12.15 Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 1-1
14.30 Fortuna Sittard - Telstar 1-4
14.30 Go Ahead Eagles - Twente 1-4
16.45 NAC Breda - Feyenoord 3-3
20.00 NEC Nijmegen - Volendam 3-0
La classifica aggiornata di Eredivisie
PSV Eindhoven 68 punti (26 partite giocate)
Feyenoord 49 (26)
NEC 46 (26)
Twente 44 (26)
Ajax 44 (26)
AZ Alkmaar 39 (26)
Sparta Rotterdam 38 (26)
sc Heerenveen 37 (26)
FC Utrecht 35 (26)
FC Groningen 34 (26)
Fortuna Sittard 32 (26)
Go Ahead Eagles 29 (26)
PEC Zwolle 29 (26)
FC Volendam 27 (26)
Excelsior 26 (26)
Telstar 24 (26)
NAC Breda 23 (26)
Heracles Almelo 18 (26)
