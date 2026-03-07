Eredivisie, PSV Eindhoven senza freni: +20 sul Feyenoord, l'Ajax cade ancora
PSV Eindhoven implacabile: col successo di oggi, ma aspettando le gare di domani, la capolista vola ad un impressionante +20 sul secondo posto. Cade ancora l'Ajax, che a Groningen perde 3-1, confermando la difficoltà di questa stagione maledetta.
Venerdì 6 marzo
Heracles Almelo - Utrecht 0-0
Sabato 7 marzo
Groningen - Ajax 3-1
PSV Eindhoven - AZ Alkmaar 2-1
Excelsior - Heerenveen 1-2
Domenica 8 marzo
12.15 Sparta Rotterdam - PEC Zwolle
14.30 Fortuna Sittard - Telstar
14.30 Go Ahead Eagles - Twente
16.45 NAC Breda - Feyenoord
20.00 NEC Nijmegen - Volendam
La classifica aggiornata di Eredivisie
PSV Eindhoven 68 punti (26 partite giocate)
Feyenoord 48 (25)
Ajax 44 (26)
NEC Nijmegen 43 (25)
FC Twente 41 (25)
AZ Alkmaar 39 (26)
sc Heerenveen 37 (26)
Sparta Rotterdam 37 (25)
FC Utrecht 35 (26)
FC Groningen 34 (26)
Fortuna Sittard 32 (25)
Go Ahead Eagles 29 (25)
PEC Zwolle 28 (25)
FC Volendam 27 (25)
Excelsior 26 (26)
NAC Breda 22 (25)
Telstar 21 (25)
Heracles Almelo 18 (26)