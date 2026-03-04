Germania in lutto: a 54 anni è scomparso l’ex portiere Koch. Era malato da tempo

La Bundesliga e il calcio tedesco sono in lutto per la scomparsa dell’ex portiere Georg Koch dopo una lunga battaglia contro un cancro al pancreas che gli era stato diagnosticato nell’aprile del 2023 e che l’aveva costretto a lasciare il suo ruolo di allenatore dei portieri.

Il classe ‘72 aveva giocato 213 presenze in Bundesliga e 165 in ZweiteLiga, oltre a esperienze in Olanda (tre gare col PSV Eindhoven), Croazia (25 presenze con la Dinamo Zagabria) e Austria (7 presenze col Rapid Vienna), vestendo fra le altre le maglie di Fortuna Dusseldorf, Kaiserslautern e Duisburg. Nel sul palmares si contano un campionato di Zweiteliga con l’Arminia Bielefeld, un campionato e una coppa di Croazia e una Supercoppa dei Paesi Bassi. A livello internazionale invece furono 17 le presenze in Coppa UEFA e 8 nelle qualificazioni alla Champions League.