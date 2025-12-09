De Ketelaere fiducioso verso Atalanta-Chelsea: "Ci serve una grande prestazione"
Charles de Ketelaere, attaccante dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Chelsea: "Dobbiamo vincere tutte le partite, per ora soffriamo questo tipo di incontri ma dobbiamo riuscirci. La Champions dà tanta fiducia, domani serve una grande prestazione per dare continuità alla squadra".
