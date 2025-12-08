Pulisic entra e segna dopo nemmeno un minuto: Torino-Milan 2-2 al 66'
Pareggio del Milan a Torino, Pulisic impiega meno di un minuto per trovare il gol. L'americano entra al 65' al posto di Bartesaghi, al 66' raccoglie un traversone dalla sinistra di Saelemaekers, stoppa e col sinistro supera Israel. Sesto gol in campionato per Capitan America.
