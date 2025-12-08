Parma, Estevez: "Queste vittorie valgono più di tre punti, siamo tutti sul pezzo"

Il Parma vince a Pisa al termine di una battaglia durata novanta minuti. Al termine della sfida, Nahuel Estevez ha commentato questi tre punti ai microfoni di DAZN: “Sono partite salvezza, che valgono più di tre punti. Abbiamo fatto una grande gara, eravamo tutti concentrati. Portiamo a casa tre punti molto importanti”.

Che impressione vi ha fatto il Pisa?

“Sono partite così, abbiamo trovato il vantaggio e in casa loro è normale che abbiano spinto tanto. Siamo stati bassi nel secondo tempo ma abbiamo difeso molto bene, tutti, attaccanti inclusi, è importante perché le partite si vincono anche così”.

Valeri e Corvi nel finale hanno salvato il risultato:

“Siamo tutti sul pezzo, anche chi non entra è importante. Edo ha fatto una grande partita, mi piace parlare anche di chi non ha giocato perché porta il gruppo avanti”.

Cosa vi ha detto Cuesta?

“Non ancora, ma ci sarà l’occasione in settimana”.