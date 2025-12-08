Thuram e la sua sfida speciale dentro Inter-Liverpool: "Sento Konaté quasi tutti i giorni..."

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro alla vigilia della partita di domani sera contro il Liverpool, valevole per la 6^ giornata della Fase Campionato di Champions League.

Ha detto Thuram, cominciando dall'errore che l'Inter non dovrà commettere con i Reds: "Loro sono una delle squadre più grandi d'Europa, lo hanno dimostrato; hanno vinto il campionato l'anno scorso. Sarà una partita molto difficile".

In conclusione, Thuram si sofferma sulla sfida speciale e diretta che lo vedrà contrapposto all'amico Konate, difensore del Liverpool: "Lo sento quasi tutti i giorni, lo conosco da quando era piccolo. Sarà una bella sfida".