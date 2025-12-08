Palladino: "Vogliamo goderci De Ketelaere il più possibile. Scamacca ritrovi il feeling col gol"

Mister Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League contro il Chelsea. Il tecnico dell'Atalanta si è soffermato anche sul rendimento di alcuni singoli, a partire dal rinato Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Lui per me è un leader. Charles è un calciatore fantastico così come tutti gli attaccanti che ho. Lui sta facendo un grande lavoro per la squadra: i primi difensori sono sempre gli attaccanti. Sta esprimendo il suo grande talento e vedere un giocatore come lui che non molla mi piace molto: a Verona l'ho visto lottare nonostante tutto. De Ketelaere si prende sempre le responsabilità in ogni azione, e vogliamo godercelo il più possibile".

Il suo periodo da ex attaccante può aiutare Charles?

"Ne ho parlato proprio con De Ketelaere: voglio aiutarlo anche in questo vista la mia esperienza. Con Gasperini ho giocato e davanti mi ha aiutato tanto: ho vissuto delle cose che poi tento di tramandare ai miei ragazzi".

Come vede Scamacca?

"Gianluca sta migliorando molto, e sono sicuro che continuerà a crescere: deve giocare per il goal, oltre che per i compagni. Lui deve ritrovare feeling con la rete perché può fare molto di più. Le sue prestazioni sono sempre in crescita, e io considero che Scamacca sia un grande professionista".

