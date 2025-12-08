Pagliuca: "Complimenti a Ravaglia, con le sue parate ha salvato il pareggio per il Bologna"

L'ex portiere Gianluca Pagliuca, che in carriera ha difeso i pali anche del suo 'natio' Bologna, ha parlato del pareggio degli emiliani sul campo della Lazio ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno, partita in cui ha spiccato la prestazione offerta dal dodicesimo rossoblù, Federico Ravaglia.

Ha detto a proposito della sua prestazione, Pagliuca: "Ieri è stato molto bravo, gli faccio i complimenti perché ha salvato il pareggio facendo più di una parata importante. La Lazio non avrebbe rubato in caso di vittoria, è un pareggio che mi tengo stretto. Non era facile, la Lazio veniva da un buon momento e ha giocato bene, il Bologna invece ha qualche problemino, ma è un punto che fa classifica e che lascia la squadra al 5° posto. Non è stato un Bologna brillante, certo, ma la stagione è lunga e quando non riesci a vincere, cerca almeno di non perdere. Il gruppo c'è".

Pagliuca ha poi commentato le prestazioni anche di altri singoli del Bologna: "A me è piaciuto molto Zortea, lo vedo in crescita e infatti Italiano lo utilizza di più. La fase difensiva ha retto bene, davanti è stata fatta fatica. Su Casale dico che incidono i problemi fisici, non è al 100% e si vede. Lo aspettiamo quando sarà più in condizione". Conclusione per Pagliuca con un commento all'esperimento De Silvestri centrale di difesa: "Con la sua esperienza può fare tutto. Prendo sempre da esempio Paolo Maldini, da uno dei migliori terzini sinistri della storia è passato a fare il centrale, arrivando al top anche di quel ruolo".