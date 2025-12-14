Quagliarella: "Pulisic volto del Milan, credo che Allegri se lo porti anche a casa"

"Se in questo momento pensiamo al Milan, credo che abbia la faccia di Pulisic". Parole di Fabio Quagliarella, presente negli studi di Sky Sport per parlare del match tra i rossoneri e il Sassuolo in programma a San Siro alle 12.30. Lo statunitense si sta rivelando il vero e proprio trascinatore della squadra di Allegri, come ha dimostrato nell'ultimo turno di campionato segnando da subentrato per battere in rimonta il Torino.

L'ex attaccante di Sampdoria e Juventus, per far capire quanto il mister milanista sia calcisticamente "pazzo" del suo attaccante, ha anche dichiarato: "Credo che Allegri se lo porti anche a casa". Pulisic fin qui ha segnato 7 gol in campionato (capocannoniere insieme a Lautaro Martinez) e 2 in Coppa Italia.