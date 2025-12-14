Perugia, Tedesco: "Finché sarò qui farò di tutto per tirarci fuori da questa situazione"

Giovanni Tedesco, tecnico del Perugia, ha analizzato così il ko incassato contro il Campobasso nel match di ieri nel 18° turno di campionato: "Il secondo tempo non mi è piaciuto - si legge su Il Messaggero -. Nel primo abbiamo tenuto palla e il Campobasso non ci ha messo in difficoltà. Non si può prendere gol in quel modo: con un contrasto così moscio quel gol non lo devi mai subire". Il tecnico è diretto: "Siamo stati bellini, ma serve molta più cattiveria. Il Campobasso ha fatto un tiro in porta nei primi 70 minuti e ha segnato, noi no".

Inevitabile il riferimento al mercato di gennaio: "Servono due o tre giocatori forti, di categoria, per salvarci. Oggi con due attaccanti di livello avremmo vinto 3-0. Ci confrontiamo ogni giorno con Borras, Gaucci e Novellino, sappiamo cosa fare. Il presidente ha dato disponibilità, ne parleremo il 22 dicembre". Sui limiti della squadra la diagnosi è chiara: "Il problema è soprattutto caratteriale: i giocatori devono dare di più".

La chiusura, però, è di appartenenza e responsabilità: "È un onore allenare il Perugia. Finché sarò io in panchina farò di tutto per tirare fuori la squadra da questa situazione".