Udinese, Bertola: "Mi sono trovato bene da esterno, aiuto la squadra dove mi chiede il mister"
17.45 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Nicolò Bertola, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Napoli nel quindicesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.
17:13 - Inizia la conferenza stampa.
Oggi ruolo inedito da esterno per te:
"Mi adatto alle esigenze del mister, è un ruolo che non ho mai sperimentato ma se il mister ritiene che io possa essere utile lì mi adeguo, voglio aiutare la squadra come posso".
Dopo i due gol annullati non avete subito il contraccolpo:
"Avevamo la voglia di vincere la partita con una grande spinta da parte del pubblico, c'era tanta voglia negli occhi dei compagni di vincere questa gara".
17:15 - Finisce la conferenza stampa.
