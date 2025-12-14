Picerno, Bertotto duro: "Giocare bene non basta. Senza punti non si va avanti"

Parole forti e senza sconti quelle del tecnico del Picerno, Valerio Bertotto, che analizza il momento della squadra con grande franchezza.

“Non ho dubbi che il Picerno migliorerà notevolmente, ma bisogna fare i conti con il presente”, ha esordito l’allenatore. “Vedo una squadra che gioca, ma non porta a casa punti. Questo non basta”. Una situazione che lo esaspera: “È inaccettabile uscire con zero punti, mi fa perdere la pazienza. Così vanifichiamo buone prestazioni e ci complichiamo la vita da soli”.

Bertotto non cerca alibi, nemmeno davanti all’emergenza infortuni: “Da settimane conviviamo con problemi fisici, ma non mi interessa trovare scuse. La battaglia si combatte con chi è disponibile”. E aggiunge: “Arriva un momento in cui non puoi fare cambi all’altezza, ma ringrazio comunque tutti i ragazzi per quello che stanno facendo”.

Il concetto chiave resta uno solo: “Ora servono risultati concreti. Giocare bene non basta, senza punti non si va avanti”. Il tecnico sottolinea come gli episodi stiano pesando: “Abbiamo pagato a caro prezzo un errore che ha cambiato l’inerzia della partita. In certi momenti devi essere perfetto, non puoi permetterti di sbagliare”.

Infine, un messaggio chiaro al gruppo: “Se non puoi permetterti una macchina più veloce, devi rendere al massimo quella che hai. Io voglio arrivare agli obiettivi e per farlo i ragazzi devono darmi qualcosa in più”. La chiusura è tutta sui dettagli: “Il gol subito e l’espulsione erano evitabili. La cura delle piccole cose fa la differenza, soprattutto in questa fase del campionato”.