Juventus interessata a Frattesi? L'Inter apre alla cessione ma chiede Khephren Thuram

Lilian Thuram aveva sempre immaginato entrambi i figli con addosso la maglia bianconera che fu anche la sua, ma il calcio, si sa, ama deviare dai copioni prestabiliti. Oggi Marcus è un pilastro dell’Inter e non è escluso che, in futuro, possa essere raggiunto a Milano anche dal fratello minore Khephren. Uno scenario che avrebbe del clamoroso, scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport, ma che nasce da dinamiche di mercato tutt’altro che campate in aria, strettamente legate al futuro di Davide Frattesi.

Il centrocampista azzurro non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nei nerazzurri. Gol pesanti e memorabili non sono bastati a garantirgli continuità, e il rischio di perdere spazio (e considerazione anche in ottica Nazionale) è concreto. Il suo malessere cresce e una separazione, a gennaio o più probabilmente in estate, appare sempre meno evitabile. La Juventus osserva con attenzione perché Frattesi è da tempo apprezzato a Torino, soprattutto per caratteristiche di dinamismo ed energia che mancano al centrocampo bianconero. In questo possibile asse Milano-Torino si inserisce Khephren Thuram, individuato dall’Inter come profilo ideale per colmare l’eventuale vuoto lasciato dall’azzurro.

Le due operazioni non sarebbero formalmente collegate, ma risponderebbero a bisogni tecnici complementari. Restano da incastrare valutazioni economiche e resistenze ambientali, perché i trasferimenti tra rivali storiche, chiosa la rosea, restano sempre delicati.