Fiorentina-Verona 1-2, le pagelle: Orban mattatore. Sohm prova horror: ma che acquisto è?

Fiorentina-Verona 1-2, le pagelle: Orban mattatore. Sohm prova horror: ma che acquisto è?
© foto di Federico De Luca 2025
Niccolò Righi
Oggi alle 17:15Serie A
Niccolò Righi

Fiorentina-Hellas Verona 1-2

FIORENTINA (a cura di Niccolò Righi)

De Gea 4,5 - È la versione di seconda mano del giocatore che fino a pochi mesi fa terminava la stagione tra i migliori portieri del campionato. Si fa gabbare sulla rete di Orban facendosi trovare completamente fuori posizione.

Pongracic 4,5 - Lascia troppo libero Bernede che crea più di un problema alla retroguardia gigliata. Nel secondo tempo il Verona gli lascia tantissimo campo ma è completamente fuori posizione in occasione del gol.

Comuzzo 5 - Sempre attento, preciso e puntuale nell’anticipare Mosquera nel primo tempo. Commette qualche errore nella ripresa viene graziato da Orban una volta, ma non la seconda.

Ranieri 5 - Fa sembrare Orban il miglior Mbappé perdendolo completamente sullo scatto che porta il Verona a segnare. Esce dopo un’ora di gioco tra i fischi del Franchi
Dal 61’ Fortini 5 - Prova ad impensierire la retroguardia avversaria con le sue falcate e con qualche cross non sempre riuscitissimo: si perde Bernede in occasione della rete del pareggio.

Dodo 6 - Meno fumoso di altre volte, punta spesso Frese cercando la giocata o l’espulsione dell’esterno: qualche volta gli riesce, altre no. Nel complesso prova sufficiente.
Dal 86’ Viti sv

Sohm 4 - Primo tempo che si fa fatica a commentare: non fa diga, non fa volume in area, non cuce il gioco con i compagni, non prova mai a calciare in porta. Completa la prova horror gettando completamente alle ortiche un contropiede potenzialmente pericoloso. Acquisto che ad oggi è un totale flop.
Dal 68’ Dzeko 5,5 - Entra in campo ma non tocca quasi palla.

Fagioli 6,5 - Approccia la gara con intraprendenza e vivacità, trovando due passaggio illuminante per Kean che l’attaccante non concretizza per un soffio. Nella ripresa perde qualche brutto pallone ma dimostra di avere personalità in una gara emotivamente molto carica.
Dal 86’ Ndour sv

Mandragora 5 - Da un giocatore come lui ti aspetteresti qualche guizzo di personalità per uscire da questa situazione ma lo si ricorda solo per un tuffetto con cui prova a prendere un calcio di rigore.
Dal 61’ Richardson 6 - Conferma l’ottimo momento di forma entrando con personalità: perché non giochi al posto di Sohm è inspiegabile.

Parisi 5,5 - Inizio partita con il freno a mano tirato, dove spesso si incarta da solo in fase di possesso e dove non riesce a dare grande copertura a Ranieri in fase difensiva come in occasione della rete.

Gudmundsson 6 - Si accende con troppo poca frequenza nel primo tempo ma nella ripresa sale in cattedra con grinta e qualità anche se il contropiede che spreca per eccesso di altruismo grida vendetta.

Kean 5,5 - Nel primo tempo ha due grandi occasioni che (specialmente la seconda) spreca e si frappone tra un tiro pericoloso di Parisi e la porta. Nella ripresa avrebbe subito l’occasione di pareggiare ma si fa murare dalla difesa. Finisce in maniera fortuita nell’azione del pareggio ma è troppo poco.

All. Vanoli 4 - Continua con insistenza su un 3-5-2 non sostenibile per questa Fiorentina e quando passa a quattro trova (in modo fortuito) la rete del pareggio. La sua Fiorentina fa la partita ma continua a manifestare blackout preoccupantissimi e alla fine gli avversari trovano il pareggio. Gestione scellerata dei cambi. Aveva chiesto coraggio prima della partita, ma viene da chiedersi: il Mister ne ha?

HELLAS VERONA (a cura di Marta Bonfiglio)

Montipò 6 - Esce bene su certi tiri velenosi che possono ingannare, con Unai Nunez fa il pasticcio.

Unai Nunez 5,5- Il rimpallo che porta al pareggio gli sporca la gara che comunque rimane abbastanza compatta e sicura.

Nelsson 5,5 - Non si ferma mai per mandare in fuorigioco Kean, si prende dei rischi e soffre la verticalità innescata dall'attaccante.

Bella-Kotchap 7,5 - Sontuoso su Kean, puntuale su Gudmundsson. Prestazione perfetta in difesa.

Belghali 6 - Lotta con Parisi che a tratti ha la meglio. Nel finale è sfinito ma quando è chiamato in causa ha ancora energia nelle gambe per fare gli strappi sulla corsia.

Niasse 6 - Gioca con il giallo sulle spalle arrivato dopo 25 minuti. Perfetto sulla chiusura in area su Ranieri. Chiude bene la sua zona. Dal 46' Gagliardini 5,5 - Non si vede se non con l'unico tiro che compie.

Al-Musrati 7 - Intuizioni intelligenti e grande personalità. Mai stanco dà tutto quello che ha. Dal 75' Serdar S.V.

Bernede 7 - Manda in crisi de Gea con una fiammata che si stampa sul palo. Negli ultimi 25 metri è tra i più pericolosi. Manda in gol Orban per la vittoria.

Frese 6 - Impreciso su diversi palloni che spazza lontano prova a contenere l'avanza viola. E lo fa, con la sufficienza piena. Dal 75' Valentini S.V.

Giovane 5,5 - Sfortunato, lascia il campo per un infortunio alla caviglia. Tuttavia la sua mezz'ora di gioco non è stata esaltante. Cercato molto poco, non si è reso davvero disponibile per i compagni. Dal 35' Orban 7 Entra e batte de Gea fregando Ranieri. Ha il pallone del raddoppio due volte nel secondo tempo ma spreca clamorosamente. Il terzo è quello buono.

Mosquera 6,5 - Si stacca bene dalle marcature avversarie. Lotta con il fisico, gioca per la squadra. Dal 62' Sarr 6 - Chiamato ad aiutare la squadra lo fa.o

Paolo Zanetti 6,5 - Ci crede un po' di più dell'avversario. Soffre in maniera compatta e vince in maniera compatta. Orban scaccia le paure.

