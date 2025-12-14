Serie B, 16ª giornata: Carrarese-Virtus Entella 0-0 al 45'. Infortunio per Hasa
È appena terminato il primo tempo di Carrarese-Virtus Entella, match delle ore 15 valido per la 16ª giornata del campionato di Serie B. Da segnalare, per i padroni di casa, l'infortunio rimediato da Hasa che ha costretto Antonio Calabro al cambio: al posto del giocatore di proprietà del Napoli spazio a Zuelli. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Cesena-Mantova 3-2
17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54' aut. Castellini, 78' Frabotta (C)
In corso
Carrarese-Virtus Entella 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Domenica 14 dicembre
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone