Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 18ª giornata: i finali delle 14:30. Il Vicenza non si ferma. Il Catania pareggia

Serie C, 18ª giornata: i finali delle 14:30. Il Vicenza non si ferma. Il Catania pareggiaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 16:34Serie C
Luca Bargellini

Sono da poco terminate le gare delle 14:30 valide per la 18ª giornata del campionato di Serie C. Nel Girone A bellissima rimonta del Cittadella sul Novara per il 2-2 finale; successo per il solito Vicenza e prima vittoria per Eugenio Corini sulla panchina dell'Union Brescia al 92' contro la Dolomiti Bellunesi. Nel Girone B, invece, vince la Ternana sul Bra, con Pontedera-Sambedettese che termina 1-1. Medesimo risultato con il quale si chiude anche Potenza-Catania nel Girone C. E ora il Benevento ha l'occasione per l'aggancio ai siciliani in vetta al raggruppamento. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Lecco 1-1
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)
Alcione Milano-Virtus Verona 0-1
71' Pagliuca
Renate-Trento 1-1
10' Rossi (R), 17' Capone (T) 
Inter U23-Giana Erminio 0-1
45'+1 Lamesta
Cittadella-Novara 2-2
10' e 33' Alberti (N), 58' Redolfi (C), 60' Falcinelli (C)
Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-1
90'+2 Cazzadori
Pergolettese-Vicenza 0-1
76' Pellizzari

Domenica 14 dicembre
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

Classifica - Vicenza 46*, Lecco 34*, Union Brescia 33*, Cittadella 29*, Inter U23 27*, Alcione Milano 27*, Giana Erminio 26*, Pro Vercelli 24, Trento 24*, Renate 22*, Dolomiti Bellunesi 21*, Novara 21*, Lumezzane 21*, AlbinoLeffe 18, Virtus Verona 17*, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15*, Pro Patria 12, Triestina -5

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0
Forlì-Carpi 4-2
12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)
Pontedera-Sambenedettese 1-1
45' Vitali (P), 56' Battista (S)
Ternana-Bra 2-0
45' Ferrante, 90'+3 Orellana

Domenica 14 dicembre
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25*, Pineto 24, Forlì 24*, Ternana 22*, Campobasso 22*, Pianese 22*, Vis Pesaro 21, Juventus Next Gen 20*, Gubbio 19*, Sambenedettese 18*, Livorno 18*, Bra 14*, Pontedera 13*, Perugia 12*, Torres 1*

*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)
Atalanta U23-Sorrento 1-2
28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)
Potenza-Catania 1-1
12' Forte (C), 13' Bruschi (P)

Domenica 14 dicembre
Ore 17:30 - Benevento-Giugliano
Ore 17:30 - Casertana-Latina
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

Classifica - Catania 38*, Benevento 35, Salernitana 35*, Cosenza 33*, Casertana 29, Potenza 25*, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Trapani 23*, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22*, Sorrento 20*, Team Altamura 19, Cavese 18*, Giugliano 15, Siracusa 15*, Latina 15, Foggia 15, Picerno 13*

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in... Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in casa
Dopo quasi tre anni Papu Gomez di nuovo titolare: "Qui a godermi ciò che amo di più"... Dopo quasi tre anni Papu Gomez di nuovo titolare: "Qui a godermi ciò che amo di più"
L'ex Diliso: "Catania, i numeri parlano chiaro. Finora il primato è meritato" L'ex Diliso: "Catania, i numeri parlano chiaro. Finora il primato è meritato"
Altre notizie Serie C
Serie C, 18ª giornata: i finali delle 14:30. Il Vicenza non si ferma. Il Catania... Serie C, 18ª giornata: i finali delle 14:30. Il Vicenza non si ferma. Il Catania pareggia
Picerno, Bertotto duro: "Giocare bene non basta. Senza punti non si va avanti" Picerno, Bertotto duro: "Giocare bene non basta. Senza punti non si va avanti"
Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in... Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in casa
Serie C, 18ª giornata: sconfitte sia Inter che Atalanta. Festa per Giana e Sorrento... Serie C, 18ª giornata: sconfitte sia Inter che Atalanta. Festa per Giana e Sorrento
Sambenedettese, Maria Elisa D’Andrea rassicura: "La famiglia Massi continuerà a guidare... Sambenedettese, Maria Elisa D’Andrea rassicura: "La famiglia Massi continuerà a guidare il club"
Casertana, il tecnico Coppitelli: "Vogliamo finire il 2025 col sorriso. Casarotto... Casertana, il tecnico Coppitelli: "Vogliamo finire il 2025 col sorriso. Casarotto ci sarà"
Guidonia, il tecnico Ginestra: "Non è un caso se siamo quarti da diverse settimane"... Guidonia, il tecnico Ginestra: "Non è un caso se siamo quarti da diverse settimane"
Audace Cerignola, il tecnico Maiuri: "Vogliamo dare continuità ai 5 risultati utili... Audace Cerignola, il tecnico Maiuri: "Vogliamo dare continuità ai 5 risultati utili consecutivi"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, ancora Ferguson
Immagine top news n.1 Super Bartesaghi, ma non basta al Milan: un bel Sassuolo ferma la capolista sul 2-2
Immagine top news n.2 Milan, Tare: "Maignan è un vero leader, gli piace stare qui e a noi piace se rinnova"
Immagine top news n.3 Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nkunku dal 1', Loftus-Cheek a centrocampo
Immagine top news n.4 Juventus, i convocati per la gara di stasera col Bologna: out Pinsoglio, Gatti, Vlahovic e Milik
Immagine top news n.5 Juventus interessata a Frattesi? L'Inter apre alla cessione ma chiede Khephren Thuram
Immagine top news n.6 8 anni fa il Milan, ieri la Lazio: il doppione storico di Romagnoli, talismano del 9 contro 11
Immagine top news n.7 Noslin, il gol lo toglie definitivamente dal mercato? Sarri aveva già chiarito la sua idea
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, la gioia di Bartesaghi: "E' un sogno per me giocare e segnare con questi colori"
Immagine news Serie A n.2 La Fiorentina domina e trova il pari per un autogol sfortunatissimo di Nunez: 1-1 al Franchi
Immagine news Serie A n.3 Vede il Napoli e fa solo gol belli: Ekkelenkamp fa di nuovo male a Conte, 1-0 Udinese
Immagine news Serie A n.4 Il Napoli non molla Mainoo, ma per l'offerta attende di sapere quanto potrà spendere
Immagine news Serie A n.5 Bartesaghi nella storia del Milan: gol in A a meno di 20 anni da difensore, come Maldini
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri: "Continuiamo il nostro cammino dovrà portarci tra le prime quattro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese-Virtus Entella prende fuoco nella ripresa. Finisce 3-1 per i toscani
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Petriccione: “Siamo diventati squadra, ora sfruttiamo il momento positivo”
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali: Gorgone sceglie Tonin come partner di Di Nardo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 16ª giornata: Carrarese-Virtus Entella 0-0 al 45'. Infortunio per Hasa
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Ciofi: “La forza è nel gruppo, questa squadra non molla mai”
Immagine news Serie B n.6 Bari, Pucino dopo lo 0-0 del Druso: "Opportunità del genere non capitano spesso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 18ª giornata: i finali delle 14:30. Il Vicenza non si ferma. Il Catania pareggia
Immagine news Serie C n.2 Picerno, Bertotto duro: "Giocare bene non basta. Senza punti non si va avanti"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in casa
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 18ª giornata: sconfitte sia Inter che Atalanta. Festa per Giana e Sorrento
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Maria Elisa D’Andrea rassicura: "La famiglia Massi continuerà a guidare il club"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, il tecnico Coppitelli: "Vogliamo finire il 2025 col sorriso. Casarotto ci sarà"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, alla Roma basta il minimo indispensabile: 2-0 alla Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere