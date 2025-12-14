Super Bartesaghi, ma non basta al Milan: un bel Sassuolo ferma la capolista sul 2-2

Quando il Sassuolo vede San Siro, che sia rossonero o nerazzurro, mette in mostra la sua migliore versione. Una regola che è valsa anche oggi, nel lunch match contro il Milan valido per la 15^ giornata di Serie A. Sfida affrontata da Allegri con il classico 3-5-2, con Nkunku dal primo minuto in avanti insieme a Pulisic. Anche Grosso - in tribuna per squalifica - va all'insegna della continuità con il suo consolidato 4-3-3: l'ex interista Pinamonti sente aria di derby, giocando nel tridente offensivo con Volpato e Fadera.

Kone spaventa San Siro, Bartesaghi risponde

L'inizio sembra essere promettente per la squadra di Allegri, che comincia subito ad occupare con costanza la metà campo avversaria. Al 13', però, è il Sassuolo a passare: Matic serve Pinamonti che, al limite dell'area e spalle alla porta, funge da vera e propria boa esibendosi in una sponda perfetta per Kone. Il canadese entra in area, si libera di Gabbia e batte sull'uscita Maignan. Il Milan inizialmente fatica a reagire, ma poi cresce alla distanza (pur trovandosi di fronte un avversario sempre pronto a ripartire). Dopo un paio di occasioni mancate di poco da Rabiot, ecco ka rete del pareggio al 34': Modric, in ombra fino a quel momento, imbuca in area per Loftus-Cheek; pallone sulla sinistra per Bartesaghi, che si fa trovare pronto e insacca a due passi dalla porta. L'ultimo highlight di una prima frazione di gioco vivace e senza esclusione di colpi, che termina con il punteggio di 1-1.

Ancora Bartesaghi, ma nel finale Laurienté pareggia e sfiora il colpaccio

Difficile ipotizzare un inizio di ripresa migliore per il Milan: al 47', su assist di Nkunku, uno scatenato Bartesaghi trova la rete del 2-1 e sua seconda della giornata. La squadra di Allegri amministra poi il punteggio: troverebbe per due volte il terzo gol, prima con Pulisic e poi con Rabiot, ma entrambe le reti vengono annullate rispettivamente per un fallo in attacco e per fuorigioco. Il Sassuolo però non demorde e, nel finale, trova il 2-2: determinante il nuovo entrato Laurienté che al 77', su sponda di Pinamonti, si presenta in area e non sbaglia a tu per tu con Maignan. Addirittura, poco dopo, con una botta dal limite colpisce un palo facendo sudare freddo il portiere avversario. Non è l'ultima occasione della gara perché, ad un soffio dal fischio finale, Muric respinge su colpo di testa di Nkunku. A San Siro termina dunque 2-2: al Milan non riesce la fuga, mentre gli emiliani confermano la loro ottima stagione.

