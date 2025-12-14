Pescara-Frosinone, le formazioni ufficiali: Gorgone sceglie Tonin come partner di Di Nardo

Arrivano le formazioni ufficiali di Pescara-Frosinone, ultimo match in programma per la 16ª giornata del campionato di Serie B.

Delfino che cambia alcune pedine rispetto all'1-1 di Bari. In difesa Capellini prende il ruolo di braccetto difensivo con Letizia che sale a centrocampo come esterno mancino al posto di Corazza. Nel cuore della mediana, invece, niente Olzer (espulso al San Nicola), ma Caligara. Davanti confermatissimo Di Nardo: con lui Tonin e non Tsadjout.

Ciociari che scendono in campo con una formazione quasi del tutto identica da quella che ha superato 3-0 la Juve Stabia nello scorso weekend. L'unica differenza è in difesa dove c'è Monterisi al centro a far coppia col Calvani anziché Cittadini.

Pescara (3-5-2): Desplanches; Gravillon, Brosco, Capellini; Faraoni, Caligara, Valzania, Dagasso, Letizia; Di Nardo, Tonin. Allenatore: Gorgone.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Cichella, Calò; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini