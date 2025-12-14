Genoa, Lopez: "Norton-Cuffy? ha molto da dare ancora con noi"

Prima della gara delle ore 18 contro l'Inter in programma al Ferraris, ha parlato ai microfoni di Sky il direttore sportivo del Genoa Diego Lopez:

“Dobbiamo fare una partita solida, saranno tutte partite in cui dobbiamo dare la nostra miglior versione. De Rossi ha impattato sul piano mentale, la squadra è in fiducia soprattutto tra le mura amiche".

Norton-cuffy potrebbe partire a gennaio?

“ Giocatore in crescita, rappresenta il nostro modo dadi interpretare il calcio ha molto da dare qui”