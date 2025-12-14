TMW Genoa-Inter, tensione all'esterno dello stadio "Ferraris": scontri fra le due tifoserie

Momenti di tensione all'esterno dello stadio "Luigi Ferraris" dove fra poco più di mezz'ora andrà in scena il match fra Genoa e Inter. Intorno alle 16.30 c'è stato un lancio di bengala e petardi nei pressi del settore ospiti fra le due tifoserie. E' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine che presidiavano la zona. Un'autovettura parcheggiata nei pressi, colpita da uno dei tanti razzi lanciati, ha preso fuoco.