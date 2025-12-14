TMW Momento delicatissimo in casa Fiorentina: i viola scelgono il silenzio stampa

Momento delicatissimo in casa Fiorentina, che vive una fase di grande difficoltà dopo l’ennesima battuta d’arresto, arrivata anche contro il Verona. La sconfitta ha aggravato una situazione di classifica già preoccupante, con i viola che ora si trovano a soli sei punti dal penultimo posto. Un quadro che impone riflessioni profonde all’interno del club, il quale ha deciso di osservare il silenzio stampa.