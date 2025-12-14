Dopo la Champions, il Napoli crolla anche in Serie A: Ekkelenkamp firma il meritato 1-0 Udinese

Dopo tre vittorie consecutive, il Napoli è spompato e crolla anche in campionato. Era successo già in Champions League, con la brutta prova di mercoledì a Lisbona contro il Benfica. Ed è ricapitato sul campo di un'Udinese che invece di energie ne ha eccome. A decidere la partita è Ekkelenkamp, che quando vede l'azzurro si trasforma (a segno anche nel campionato scorso). Runjaic si fa preferire e porta a casa i tre punti meritatamente. Per il Napoli è il secondo k.o. consecutivo: Conte paga anche l'emergenza. E perde la vetta della classifica.

Scelte e spartito

Runjaic per contenere il Napoli schiera un 3-5-2 più conservativo con Bertola che scala sulla linea a cinque di centrocampo al posto dell'infortunio Ehizibue e il ritorno di Kristensen in difesa. Conte, invece, proprio un solo cambio nonostante in Champions League si sia vista una squadra senza energie: dentro Spinazzola per Olivera a sinistra, poi tutti confermati, compreso il tridente Neres-Hojlund-Lang. E dopo dieci minuti è proprio quest'ultimo che manca di un soffio all'appuntamento col gol, anticipato di un soffio dal rientro di Bertola a due passi da Okoye.

Quanti duelli

Che Udinese-Napoli sarebbe stata una partita fatta di duelli lo si poteva intuire e il copione rispetta le aspettative. Ne viene fuori un match non di certo spettacolare, con poche occasioni da gol fin qui. Hojlund è tra i migliori della formazione di Conte, ma fa più da rifinitore e non ha palloni buoni in area. Dall'altro lato prova ad accendersi un paio di volte Zaniolo, senza risultati. Nel finale Piotrowski di testa manda di poco fuori. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Il Napoli sparisce, all'Udinese annullati (giustamente) due gol

La ripresa è quasi completamente di marca bianconera. Il Napoli paga i tanti impegni, ha evidentemente poche energie e a tratti scompare dal campo. Così arrivano due gol dell'Udinese, ma entrambi annullati. Prima Davis, dopo una respinta così così di Milinkovic-Savic su tiro da fuori di Bertola: esulta con lo stadio, ma dopo un paio di minuti la rete è cancellata dal fuorigioco dell'attaccante. Poi è la volta di Zaniolo, tra i migliori in campo: anche lui esulta con la gente, ma l'arbitro Sozza viene richiamato al monitor e ravvisa il fallo di Karlstrom sul neoentrato Lobotka. In mezzo anche la traversa di Piotrowski.

Ancora Ekkelenkamp contro il Napoli: fa festa l'Udinese

Insomma, è un assolo dei padroni di casa. E alla fine il gol, buono, arriva. Al 73' ci pensa Ekkelenkamp, già decisivo l'anno scorso contro gli azzurri: lancio lungo di Okoye, sulla seconda palla il più lesto è il centrocampista bianconero, che esplode un tiro di mezzo esterno dai venti metri che non dà scampo a Milinkovic-Savic. Conte prova a recuperare il risultato, manda dentro anche Olivera per Buongiorno, ma le speranze di un pari si sgretolano quando Hojlund spreca una chance colossale: Lucca raccoglie un pallone dopo un clamoroso errore di Solet; il cross in mezzo sembra solo da spingere in rete per il danese, che invece manda incredibilmente alto sopra la traversa.