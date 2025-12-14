Reggiana, Marras: "Serve più maturità. Dovevamo prendere almeno un punto"

Ko interno per la Reggiana ieri contro il Padova. Davanti ai microfoni della sala stampa Manuel Marras, esterno offensivo del club emiliano, ha analizzato i temi del match.

"Come ho detto più volte, in questo campionato serve continuità e partite come quella con il Padova non vanno perse - si legge su TuttoReggiana - Anche un punto può fare la differenza. Abbiamo sbagliato solo alcune situazioni, come quella del primo gol, ma siamo stati bravi a rimettere la partita in equilibrio nel secondo tempo. Poi, a un certo punto, la stanchezza si è fatta sentire e loro hanno trovato il secondo gol; in quel frangente sarebbe servita più maturità per portare a casa almeno un punto.

Siamo una squadra che gioca bene in ripartenza, e oggi siamo stati poco incisivi in questo aspetto. Abbiamo creato tante occasioni, messo diversi cross in mezzo e generato palle gol importanti, come il salvataggio sulla linea sul tiro di Bozzolan. Sono partite che si possono anche perdere, ma come ho già detto bisogna essere più maturi per portare a casa almeno un punto".

Marras, poi, ha commentato la squalifica che lo aspetta nel prossimo turno contro il Pescara: "Mi dispiace perché sarei stato un ex della partita, ma sapevo che prima o poi la squalifica sarebbe arrivata. Mi tengo pronto per la gara con la Sampdoria a Genova, che è casa mia".