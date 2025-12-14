Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in casa

Sono sei le gare della 18ª giornata del campionato di Serie C andate al riposo in questi istanti. Da segnalare il doppio vantaggio del Novara sul campo del Cittadella, oltre ai vantaggio di Pontedera e Ternana contro Sambenedettese e Bra. Nel Girone C 1-1 fra Potenza e Catania. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE C - 18ª GIORNATA

GIRONE A

Lumezzane-Lecco 1-1

13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)

Alcione Milano-Virtus Verona 0-1

71' Pagliuca

Renate-Trento 1-1

10' Rossi (R), 17' Capone (T)

Inter U23-Giana Erminio 0-1

45'+1 Lamesta

In corso

Cittadella-Novara 0-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

10' e 33' Alberti

Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Pergolettese-Vicenza 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

Domenica 14 dicembre

Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli

Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

GIRONE B

Juventus Next Gen-Pianese 0-0

Campobasso-Perugia 1-0

24' Bifulco

Gubbio-Torres 0-0

Forlì-Carpi 4-2

12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)

In corso

Pontedera-Sambenedettese 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

45' Vitali

Ternana-Bra 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

45' Ferrante

Domenica 14 dicembre

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Arezzo-Pineto

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna

GIRONE C

Cavese-Siracusa 1-1

45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)

Picerno-Salernitana 1-2

41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)

Trapani-Cosenza 1-1

20' Beretta (C), 43' Canotto (T)

Atalanta U23-Sorrento 1-2

28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)

In corso

Potenza-Catania 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

12' Forte (C), 13' Bruschi (P)

Domenica 14 dicembre

Ore 17:30 - Benevento-Giugliano

Ore 17:30 - Casertana-Latina

Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola

Lunedì 15 dicembre

Ore 20:30 - Crotone-Casarano

Ore 20:30 - Foggia-Monopoli