Serie C, 18ª giornata: i parziali dei match delle 15. Cittadella sotto di due in casa
Sono sei le gare della 18ª giornata del campionato di Serie C andate al riposo in questi istanti. Da segnalare il doppio vantaggio del Novara sul campo del Cittadella, oltre ai vantaggio di Pontedera e Ternana contro Sambenedettese e Bra. Nel Girone C 1-1 fra Potenza e Catania. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Lumezzane-Lecco 1-1
13' Caccavo (Lu), 45'+1 Furrer (Le)
Alcione Milano-Virtus Verona 0-1
71' Pagliuca
Renate-Trento 1-1
10' Rossi (R), 17' Capone (T)
Inter U23-Giana Erminio 0-1
45'+1 Lamesta
In corso
Cittadella-Novara 0-2 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
10' e 33' Alberti
Dolomiti Bellunesi-Union Brescia 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Pergolettese-Vicenza 0-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
Domenica 14 dicembre
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria
GIRONE B
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Campobasso-Perugia 1-0
24' Bifulco
Gubbio-Torres 0-0
Forlì-Carpi 4-2
12' Macrì (F), 20' Figoli (C), 27' Manetti (F), 64' Menarini (F), 67' Farinelli (F), 83' Forte (C)
In corso
Pontedera-Sambenedettese 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
45' Vitali
Ternana-Bra 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
45' Ferrante
Domenica 14 dicembre
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna
GIRONE C
Cavese-Siracusa 1-1
45'+5 Parigini (S), 51' Orlando (C)
Picerno-Salernitana 1-2
41' Pugliese (P), 68' Ferrari (S), 90'+7 Longobardi (S)
Trapani-Cosenza 1-1
20' Beretta (C), 43' Canotto (T)
Atalanta U23-Sorrento 1-2
28' Cuccurullo (S), 61' Ghislandi (A), 62' D'Ursi (S)
In corso
Potenza-Catania 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
12' Forte (C), 13' Bruschi (P)
Domenica 14 dicembre
Ore 17:30 - Benevento-Giugliano
Ore 17:30 - Casertana-Latina
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli