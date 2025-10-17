Qual è il vero Torino? Dal Napoli al derby con la Juve, Baroni ha un mese per rispondere
Un mese di passione è quello che attende il Torino di Urbano Cairo - sempre al centro della critica di una cospicua parte della tifoseria granata - e reduce dal pirotecnico 3-3 dell'Olimpico contro la Lazio nell'ultimo turno prima della sosta.
I cinque punti in sei partite, come detto, non soddisfano una piazza che già è rimasta delusa - per restare alla recente cronaca - dall'andamento finale dell'ultima stagione. Così, in vista della sosta prevista per metà novembre, ecco che mister Baroni avrà il compito di dare una continuità di risultati nelle prossime gare. Cinque per l'esattezza, con un inizio non certo semplice: prima il Napoli campione in carica, poi il Genoa in cerca disperata di punti salvezza e a seguire la trasferta di Bologna. Le due gare di novembre invece vedranno i granata ospitare il Pisa, prima del derby della Mole...
Di seguito il programma delle sfide del Torino fino alla prossima sosta (qui la programmazione tv nel dettaglio):
- Torino-Napoli (Serie A, 7^ giornata), sabato 18 ottobre
- Torino-Genoa (Serie A, 8^ giornata), domenica 26 ottobre
- Bologna-Torino (Serie A, 9^ giornata), mercoledì 29 ottobre
- Torino-Pisa (Serie A, 10^ giornata), domenica 2 novembre
- Juventus-Torino (Serie A, 11^ giornata), sabato 8 novembre
