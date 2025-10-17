Torino, Baroni: "Zapata sta sempre meglio. Sono fortunato ad avere Simeone con me"

L'allenatore del Torino Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli di Conte, in programma domani a partire dalle 18: "Lavoro ogni giorno con i ragazzi, è stata una settimana particolare per le nazionali. E' nelle prestazioni che trovi i risultati: abbiamo fatto buone prestazioni, con qualche caduta, e dobbiamo partire da lì. Non sarà sufficiente solo centrare la prestazione, ma per centrare il risultato occorre una parte importante di voglia e attenzione che puoi trovare unendo tutti i valori", ha detto oggi l'allenatore granata.

Simeone sta diventando un leader? Si è anche legato all'ambiente...

"L'ho sempre apprezzato quando lo vedevo nelle immagini in tv o da avversario. Ora questo apprezzamento si è rafforzato conoscendolo, dà tutto in ogni allenamento e in ogni cosa che fa. E' un valore aggiunto, anche per i suoi atteggiamenti. Mi ritengo fortunato ad averlo con me"

Come sta Zapata?

"E' un giocatore che deve dare un contributo, tocca anche a me. Sta sempre meglio, ci saranno momenti della gara nei quali potrà dare il contributo. L'ha fatto con l'Atalanta, al di là del rigore, e la sua prestazione fu convincente"

