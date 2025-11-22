Udinese, Okoye: "Peggior difesa? Rischiamo spesso, questo è il nostro calcio"

Il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, ha parlato al termine della gara contro il Bologna: "Sono contento per il rigore parato, ma non per la partita, che avevamo comunque iniziato bene. Questo è il calcio: ho parato un rigore ma poi ho fatto un errore sul secondo gol. Dobbiamo andare avanti e analizzare le cose buone e quelle meno buone fatte oggi. Siamo la peggior difesa? Rischiamo spesso, questo è il nostro calcio. Vinciamo ma anche perdiamo così.

Dobbiamo migliorare in difesa, io per primo. Gli errori sono parte del gioco, ma dobbiamo ridurli. È importante imparare da questi errori. Nel calcio la cosa più importante è il risultato, ma vogliamo anche giocare bene. Dobbiamo restare uniti e pensare alla prossima partita".