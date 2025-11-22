Napoli, Lang: "Inizio complicato, ora sono felice. Conte? Le sue regole vanno seguite"

Noa Lang, esterno offensivo del Napoli, ha trovato il primo gol in Serie A nel match contro l'Atalanta, al termine del quale è intervenuto al microfono di DAZN: "Sono davvero felice per mio fratello David Neres, abbiamo davvero una bella amicizia e merita il premio di MVP".

Sul primo gol in Serie A.

"E' solo l'inizio, il, meglio deve ancora venire. Non è stato un inizio facile per me qui, la squadra era felice per il mio gol perché tutti hanno visto quanto ho lavorato in queste settimane".

Conte è uno tosto?

"Bisogna seguire le sue regole e andare avanti, ora sono contento".