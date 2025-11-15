Da McTominay a Tsimikas: Danimarca-Bielorussia e Grecia-Scozia, le formazioni ufficiali

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Danimarca-Bielorussia e Grecia-Scozia, match di questa sera (ore 20:45) validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026 e l'economia della classifica del gruppo C che determinerà chi accederà direttamente al torneo iridato e chi, invece, dovrà passare dai playoff.

Partiamo dalla formazione del CT Riemer e spicca l'assenza dall'elenco dei convocati e dunque dall'undici titolare di Rasmus Hojlund del Napoli, al suo posto in avanti Wind e l'ex Inter Eriksen alle sue spalle in appoggio. Da segnalare l'ex Lecce Dorgu largo a sinistra da laterale, Isaksen (Lazio) schierato largo a destra nel centrocampo a quattro con l'obiettivo di mercato della Juve Hojbjerg dal 1'.

Lato Grecia, invece, Tsimikas (in prestito alla Roma dal Liverpool) parte titolare in una difesa a quattro, solo panchina per Mandas della Lazio invece. Fronte Scozia, invece, il CT Clarke non rinuncia a McTominay (Napoli) nel suo undici titolare, al fianco di Lewis Ferguson del Bologna. In attacco largo a Ché Adams (Torino).

DANIMARCA (4-4-1-1): Schemichel; Kristensen, Christensen, Vestergaard, Dorgu; Isaksen, Højbjerg, Norgaard, Damsgaard; Eriksen, Wind.

A disposizione: Biereth, Billing, Dreyer, Froholdt, Hermansen, Hjulmand, Høgsberg, Jorgensen, Nartey, Nelsson, O'Riley.

Allenatore: Riemer.

BIELORUSSIA (3-4-2-1): Lapoukhov; Parkhomenko, Begunov, Zabelin; Malashevich, Yablonskiy, Ebong, Pechenin; Demchenko, Gromyko; Lisakovich.

Allenatore: Ferrer.

GRECIA (4-2-3-1): Vlachodimos, Vagiannidis, Retsos, Koulierakis, Tsimikas, Kourbelis, Mouzakitis, Karetsas, Bakasetas, Tzolis, Pavlidis.

A disposizione: Tzolakis, Mandas, Michailidis, Masouras, Kostoulas, Rota, Triantis, Hatzidiakos, Tetteh, Mantalos, Siopis.

Allenatore:

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon, Hickey, Hanley, Souttar, Robertson, Ferguson, Christie, McGinn, McTominay, Gannon-Doak, Adams.

A disposizione: Kelly, Bain, Tierney, Irving, Dykes, Hendry, Barron, McKenna, Hirst, Shankland, Ralston, McLean.

Allenatore: Clarke.