Quanto influisce il mercato su Svilar? Il portiere della Roma: "Zero virgola zero. Il futuro è adesso"

“È presto per pensare a vincere l’Europa League, ma questo è stato un risultato positivo”. Mile Svilar, portiere della Roma, ha commentato così l’1-1 con il Bologna ai microfoni del portale serbo Meridiano Sport: “Giocheremo la prossima settimana per passare il turno e poi vedremo cosa succederà”.

Nel corso dell’intervista, Svilar ha anche ricordato Sinisa Mihajlovic: “Ero molto giovane quando Sinisa era ancora un giocatore. Mi dispiace per la sua famiglia e per i suoi figli per quello che è successo”.

Spazio anche a quanto le voci di mercato possano influenzare la sua stagione: “Niente. Zero. Zero virgola zero. Il futuro è adesso. Penso solo a questo momento. Vedremo cosa succederà domenica”.