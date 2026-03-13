Quanto influisce il mercato su Svilar? Il portiere della Roma: "Zero virgola zero. Il futuro è adesso"
“È presto per pensare a vincere l’Europa League, ma questo è stato un risultato positivo”. Mile Svilar, portiere della Roma, ha commentato così l’1-1 con il Bologna ai microfoni del portale serbo Meridiano Sport: “Giocheremo la prossima settimana per passare il turno e poi vedremo cosa succederà”.
Nel corso dell’intervista, Svilar ha anche ricordato Sinisa Mihajlovic: “Ero molto giovane quando Sinisa era ancora un giocatore. Mi dispiace per la sua famiglia e per i suoi figli per quello che è successo”.
Spazio anche a quanto le voci di mercato possano influenzare la sua stagione: “Niente. Zero. Zero virgola zero. Il futuro è adesso. Penso solo a questo momento. Vedremo cosa succederà domenica”.
