TMW Roma, Svilar: "Quando gli altri giocano sporco dobbiamo farlo anche noi. Arbitro? 50-50"

“Sto benissimo, nulla di che. Avevo giusto una lacrima nell’occhio”. Mile Svilar, nel post gara di Bologna-Roma, spiega i momenti in cui parlava con la sua panchina, senza che ci fosse dietro un infortunio.

Nelle ultime partite le squadre provano a limitare il vostro gioco?

“Sì, stanno provando un po’ a togliere il nostro gioco, però dobbiamo fare la stessa cosa e metterci le stesse cose che mettono loro. Quando si gioca sporco, dobbiamo giocare sporco anche noi”.

I giocatori del Bologna pensavano di meritare di più.

“Per me l’arbitraggio è stato 50-50, ha fatto giocare di più e per me questo è il calcio, aumenta il tempo di gioco. Il risultato è positivo, ma resta tutto aperto per giocarci la qualificazione all’Olimpico”.