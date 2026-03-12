TMW
Roma, Svilar: "Quando gli altri giocano sporco dobbiamo farlo anche noi. Arbitro? 50-50"
TUTTO mercato WEB
“Sto benissimo, nulla di che. Avevo giusto una lacrima nell’occhio”. Mile Svilar, nel post gara di Bologna-Roma, spiega i momenti in cui parlava con la sua panchina, senza che ci fosse dietro un infortunio.
Nelle ultime partite le squadre provano a limitare il vostro gioco?
“Sì, stanno provando un po’ a togliere il nostro gioco, però dobbiamo fare la stessa cosa e metterci le stesse cose che mettono loro. Quando si gioca sporco, dobbiamo giocare sporco anche noi”.
I giocatori del Bologna pensavano di meritare di più.
“Per me l’arbitraggio è stato 50-50, ha fatto giocare di più e per me questo è il calcio, aumenta il tempo di gioco. Il risultato è positivo, ma resta tutto aperto per giocarci la qualificazione all’Olimpico”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
2 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
4 Capello: "Se dovessimo fallire il terzo Mondiale andrebbero cambiate tutte le politiche giovanili"
Ora in radio
Primo piano
Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Serie A
Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour fa solo gol belli, Gud glaciale. Polveri bagnate per Piccoli
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”