Roma, Svilar: "Il calcio del Bologna è scomodo, tanti palloni lunghi e poco gioco"

Mile Svilar ancora protagonista in Bologna-Roma: “Il risultato non è un sospiro di sollievo - dice a Sport Mediaset dopo l’1-1 nell’andata degli ottavi di finale di Europa League -. Siamo sempre stati in partita, il loro gioco è un po’ scomodo per l’Europa: buttano tante palle lunghe e c’è poco gioco, ma siamo sempre stati dentro la partita e pensiamo al ritorno”.

Dimostrare che la Roma non era quella vista con il Genoa o nel finale con la Juve era importante?

“Certo che volevamo andare a +7 sulla Juve, però è una bella squadra. Peccato prendere gol alla fine ma, come ha detto Gasperini, non è che un gol alla fine cambi tutto. Dobbiamo continuare a guardare avanti e pensare al nostro cammino”.

Al ritorno cosa vi aiuterà?

“Beh, lo stadio spingerà come sempre e gioca in nostro favore. Però il Bologna è una bella squadra, fisica: dovremo lottare per andare avanti in Europa League e questo faremo”.