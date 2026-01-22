Quei bravi ragazzi che non convincono Spalletti. Ieri la Juventus ha rotto gli indugi

Luciano Spalletti come forse nessun tecnico della recentissima storia bianconera sta dando alla Juventus una visione. Sta indicando esattamente alla società come muoversi e cosa fare per costruire una squadra in grado di tornare nuovamente vincente. Ieri sera dopo il successo contro il Benfica il manager di Certaldo s'è addentrato nell'analisi della partita e tra le varie dichiarazioni s'è soffermato anche sulla prestazione di Jonathan David. L'attaccante canadese è entrato in entrambi i gol che hanno deciso la sfida di Champions, eppure la sua prestazione non ha convinto del tutto: "David sa giocare a calcio ma non ha quella cattiveria e quella ferocia... Per lui sono tutte uguali: ha questo aspetto da bravo ragazzo, perfetto per giocare a calcio. Per essere più determinato bisogna che faccia un po' più di esperienze, per rendersi conto: sotto questo aspetto bisogna che migliori".

La faccia di Spalletti dopo che sul finire del primo tempo David aveva colpito il pallone di testa con troppa sufficienza era tutta un programma. Così come lo era in occasione dell'ingresso di Openda, un buffetto all'attaccante belga e poi un 'ti devi svegliare' urlato faccia a faccia già diventato virale. Spalletti continua a ripetere che alla Juventus c'è bisogno di giocatori col radar sempre acceso. Di gente scafata, smaliziata. Di quei trascinatori che dopo l'addio della BBC non sembrano più albergare a Vinovo.

Nelle parole e nei gesti di ieri di Spalletti c'è il motivo per cui la Juventus in questi ultimi undici giorni di calciomercato proverà ad acquistare un attaccante. Perché Comolli da giorni oscilla tra le difficoltà per Mateta e la tentazione En-Nesyri. Il centravanti è una necessità e da ieri non è nemmeno più un mistero dato che, nel pre-partita, proprio Giorgio Chiellini ha rotto gli indugi: "Siamo alla finestra, stiamo facendo delle valutazioni in un ruolo dove avevamo Dusan Vlahovic, che purtroppo ha avuto un infortunio pesante. Non c’è niente in dirittura d’arrivo, ma mancano due settimane e siamo lì: se riusciremo a dare una mano a Spalletti lo faremo”.