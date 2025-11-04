CR7 ammicca all'Arsenal: "Siamo stati molto vicini. Quando vincono, mi fa piacere"
Nella sua intervista con Piers Morgan, l'asso portoghese Cristiano Ronaldo ha espresso il suo pensiero sulla corsa al titolo di Premier League, sostenendo l'Arsenal per la vittoria in questa stagione. Il campione portoghese ha rivelato di avere un debole per i Gunners a causa di un interesse passato: "Onestamente, quando guardo l'Arsenal non lo vedo come un rivale; ero quasi finito lì. Quindi non dirò di avere una passione per il club. Ma quando guardo l'Arsenal, mi piace la squadra, e mi piace quando vincono per via di quella storia".
Ronaldo ha poi riflettuto sul motivo per cui la trattativa per il passaggio ai Gunners non si è concretizzata: "Ma sapete, nella vita e nel calcio, è tutta una questione di opportunità e momenti. C'è stata la possibilità di firmare con il il Manchester United e l'ho colta. Ma, ad essere onesti, sono statoquasi un giocatore dell'Arsenal".
Ben sette anni al Manchester United in carriera
Nel primo ciclo (2003-2009), acquistato da Sir Alex Ferguson, il giovane portoghese si trasformò da ala talentuosa a fuoriclasse mondiale. Con i Red Devils vinse tre Premier League, una Champions League (2008) e il suo primo Pallone d'Oro (2008), segnando 118 gol in 292 partite.
Il secondo (2021-2022), a 36 anni, fu emotivamente forte, ma più controverso. Nonostante un'ottima prima stagione a livello realizzativo (è stato il miglior marcatore della squadra), il ciclo si concluse anticipatamente nel novembre 2022 con la risoluzione consensuale del contratto, in un clima di tensione.