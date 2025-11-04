CR7 ammicca all'Arsenal: "Siamo stati molto vicini. Quando vincono, mi fa piacere"

Nella sua intervista con Piers Morgan, l'asso portoghese Cristiano Ronaldo ha espresso il suo pensiero sulla corsa al titolo di Premier League, sostenendo l'Arsenal per la vittoria in questa stagione. Il campione portoghese ha rivelato di avere un debole per i Gunners a causa di un interesse passato: "Onestamente, quando guardo l'Arsenal non lo vedo come un rivale; ero quasi finito lì. Quindi non dirò di avere una passione per il club. Ma quando guardo l'Arsenal, mi piace la squadra, e mi piace quando vincono per via di quella storia".

Ronaldo ha poi riflettuto sul motivo per cui la trattativa per il passaggio ai Gunners non si è concretizzata: "Ma sapete, nella vita e nel calcio, è tutta una questione di opportunità e momenti. C'è stata la possibilità di firmare con il il Manchester United e l'ho colta. Ma, ad essere onesti, sono statoquasi un giocatore dell'Arsenal".