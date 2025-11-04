Arsenal, Dowman nella storia della Champions. Arteta: "A 15 anni è un giocatore gigantesco"

L'Arsenal è una macchina schiacciasassi. Raggiunta la nona sinfonia di fila (tra tutte le competizioni) con il trionfo (3-0) sullo Slavia Praga in Champions League, i Gunners si sono arrampicati nuovamente in prima posizione in classifica. Zero i gol incassati nella competizione europea per club, 11 i gol segnati tra Atletico Madrid, Olympiakos e Athletic Bilbao, oltre alla squadra ceca questa sera.

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato ai microfoni dell’UEFA nel post-partita: "Emotivamente penso che l’abbiamo gestita molto bene. Questo dimostra la costanza che abbiamo, abbiamo dominato la fase difensiva della partita contro una squadra molto difficile da affrontare. Stasera abbiamo effettuato 4 cambi rispetto al weekend e tutti hanno giocato davvero bene. Nel complesso, è stata una serata davvero produttiva".

Piccola nota di gloria personale anche per Max Dowman, classe 2009 che ha fatto la storia diventando il giocatore più giovane di sempre in Champions League (a 15 anni e 308 giorni): "Non c’è competizione più difficile di questa e Max, a 15 anni, si è subito messo a sfidare gli avversari e a guadagnare calci di punizione. Questo dimostra la personalità che hanno questi ragazzi. Il modo in cui gioca lo espone a molti contrasti. Abbiamo un giocatore enorme lì".