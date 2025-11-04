Arsenal, regalo a Max Dowman: è il più giovane di sempre a esordire in Champions

Sarà una serata che ricorderà a lungo Max Dowman. Il giovanissimo gioiello dell’Arsenal, nato il 31 dicembre 2009, ha scritto proprio questa sera la storia della Champions League e con il suo debutto al minuto 72 (sostituendo Trossard) è diventato il più giovane giocatore di sempre tra i professionisti a fare il proprio esordio nel torneo continentale per club targato UEFA.

Rotto così il record precedente stabilito da Moukoko (classe 2004 in forza al Copenaghen ed ex Borussia Dortmund), che ha messo piede su un campo di Champions a 16 anni e 18 giorni. Mentre per Dowman la carta d'identità recita 15 anni e 308 giorni.

Risultato

Slavia Praga - Arsenal 0-3

32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)

Formazioni ufficiali

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Markovic; Vlcek, Chaloupek, Zima; Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji; Provod, Chory, Sanyang.

A disposizione: in aggiornamento.

Allenatore: Trpisovsky.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapié; Nwaneri, Norgaard, Rice; Saka, Merino, Trossard.

A disposizione: Setford, Rojas, Mosquera, White, Eze, Calafiori, Lewis-Skelly, Sagoe Jr, Dowman, Annous.

Allenatore: Arteta.

Champions League, il programma di oggi

Napoli – Francoforte 0-0

Slavia Praga – Arsenal 0-3

32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)

21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG

21:00 Bodo/Glimt – Monaco

21:00 Juventus – Sporting

21:00 Liverpool – Real Madrid

21:00 Olympiakos – PSV

21:00 PSG – Bayern Monaco

21:00 Tottenham – FC Copenhagen

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Arsenal 12 punti

2. PSG 9

3. Bayern Monaco 9

4. Inter 9

5. Real Madrid 9

6. Borussia Dortmund 7

7. Manchester City 7

8. Newcastle 6

9. Barcellona 6

10. Liverpool 6

11. Chelsea 6

12. Sporting Lisbona 6

13. Qarabag 6

14. Galatasaray 6

15. Tottenham 5

16. PSV 4

17. Atalanta 4

18. Francoforte 4

19. Napoli 4

20. Marsiglia 3

21. Atletico Madrid 3

22. Club Brugge 3

23. Athletic Bilbao 3

24. Royal Union SG 3

25. Juventus 2

26. Bodo/Glimt 2

27. Monaco 2

28. Pafos 2

29. Leverkusen 2

30. Slavia Praga 2

31. Villarreal 1

32. Copenaghen 1

33. Olympiakos 1

34. Kairat Almaty 1

35. Benfica 0

36. Ajax 0